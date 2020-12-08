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В Баку изменена схема движения автобусов из-за парада Победы

В Баку изменена схема движения автобусов из-за парада Победы "Просим участников движения с пониманием отнестись и соблюдать установленные правила", - сказано в сообщении BNA
Инфраструктура
8 декабря 2020 г. 16:04
В Баку изменена схема движения автобусов из-за парада Победы

В связи с подготовкой к параду Победы и репетициями 8, 9 и 10 декабря временно изменена схема движения автобусов по маршрутным линиям Локбатан-Баил-20-й участок, проспект Нефтчиляр-Азнефть-м/ст "28 Мая", проспект Нобеля-Хатаи-м/ст "28 мая", а также по близлежащим улицам и проспектам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

В сообщении говорится, что движение регулярных и экспресс-автобусов, проходящих через указанные районы, будет организовано в соответствии с применяемыми ограничениями: "Просим участников движения с пониманием отнестись и соблюдать установленные правила. Также рекомендуем без особой необходимости не выезжать на личном автомобиле в направлении центра города".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Zəfər paradına görə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilib

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