​В Баку доставлены еще четыре новых состава метро

Четыре новых поезда метро серии 81-765. B81-/766.B в пятивагонном исполнении, произведенные на Мытищинском вагоностроительном заводе предприятия "Метровагонмаш" (АО "Трансмашхолдинг"), по заказу ЗАО "Бакинский метрополитен" доставлены в Баку.

Об этом Report сообщили в Бакинском метрополитене.

Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам. В поезде увеличены дверные проемы, что позволяет ускорить посадку-высадку пассажиров; используется новая система светового оповещения открытия и закрытия дверей. Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется информационная система.

Система кондиционирования разработана с учетом технических условий ЗАО "Бакинский метрополитен " и адаптирована к местным климатическим условиям. Автоматическая система обеззараживания воздуха способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций. В салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток. В вагонах также имеются внутренние и внешние системы видеонаблюдения.

Новые поезда будут выпущены на линию в ближайшее время после соответствующих регулирующих работ.