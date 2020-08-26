В Баку будут завезены 115 новых автобусов

Закупка новых автобусов позволила наладить прямое сообщение между столицей и пригородом

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в Баку будут доставлены 115 новых автобусов.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве. Автобусы турецкой компании BMC отвечают современным требованиям, являются комфортными и экологически чистыми транспортными средствами. Поначалу будут завезены 12-метровые автобусы. Доставку этих автобусов в Азербайджан планируется завершить до конца ноября.

Отметим, что за минувшие 5 лет было приобретено 603 современных пассажирских автобусов средней и большой вместимости.

Меры, предпринятые в связи с обновлением автобусного парка, обеспечили устойчивость городского транспорта в период пандемии. Согласно соответствующему распоряжению главы государства, в 2019 году наряду с регулярными линиями было организовано 12 экспресс-линий, увеличена численность автобусов, курсирующих по регулярным маршрутам. Закупка новых автобусов позволила наладить прямое сообщение между столицей и пригородом, в том числе поселками Мардакян, Маштага, Бильгя, Бузовна, Загульба, Сабунчи, Забрат, Гарачухур и Бакиханов.