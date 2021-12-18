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В Баку будет открыт Japan Premium House

В Баку будет открыт Japan Premium House Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада
Инфраструктура
18 декабря 2021 г. 13:07
В Баку будет открыт Japan Premium House

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, М. Джаббаров отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширению экономического сотрудничества между странами. По его словам, приоритетными направлениями сотрудничества являются цифровая экономика и применение технологий четвертой промышленной революции, обмен опытом в области цифровизации, энергетики и пр.

На встрече было отмечено, что проекты создания “Азербайджанского торгового дома” в Токио и “Japan Premium House” в Баку внесут значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что организация бизнес-форумов, торговых миссий, а также участие в выставках могут стать благоприятными механизмами для установления прямых контактов между деловыми кругами, развития сотрудничества.

Дзюнити Вада рассказал о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках Года азербайджано-японской дружбы в 2022 году, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении азербайджано-японских связей.

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Версия на английском языке Japan Premium House to open in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda “Japan Premium House” yaradılacaq

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