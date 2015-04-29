​В Бакинском метрополитене обновляются рекламные щиты

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На станциях Бакинского метрополитена дан старт процессу восстановления рекламных щитов. Уже со вчерашнего дня на станции "28 мая" приступили к вывешиванию специальных щитов, на которых будет размещаться реклама. Они больше предыдущих щитов и оснащены автоматически регулируемыми LED-лампами.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, рекламные щиты будут поэтапно размещены на всех станциях.

"Мы и ранее говорили, что, возможно, восстановим рекламу в метро. Однако эти рекламные средства должны быть более современными и не мешать движению пассажиров. Они совершенно отличаются от старых", - отметил Н.Пашаев.

Он также добавил, что сейчас рассматриваются обращения желающих разместить свою рекламу: "Готовятся нормативные документы. После завершения всех работ, между ЗАО "Бакинский метрополитен" и желающей разместить рекламу компанией будет заключен контракт, на основе которого будут оказываться рекламные услуги".