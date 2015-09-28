​В Бакинском метрополитене истекает срок действия старых карт

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ С 1 октября в Бакинском метрополитене оплата за проезд будет производиться исключительно посредством Bakıkart.

Как сообщил Report пресс-секретарь Бакинского метрополитена Насими Пашаев, в связи с внедрением новой системы на всех станциях метрополитена будет прекращена продажа старых карт, возможность пополнить баланс и разменивать деньги в кассах.

Отметим, что приобрести и пополнить баланс Bakıkart можно на всех станциях Бакинского метрополитена, остановках ООО BakuBus и терминалах, установленных в киосках печати.

"С учетом плотности пассажиропотока, просим брать с собой мелочь на ту сумму, которую вы планируете загрузить на баланс карты", - сообщил Н.Пашаев.

В случае возникновения проблем с Bakıkart, пассажиры могут обращаться в центры анализа карт на станциях метро "20 января", "Джафар Джаббарлы", "Н.Нариманов" и "Нефтчиляр", а также получить информацию по телефону *4343 или на веб-странице www.bakikart.az.