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В Азербайджане обеспечат горячей водой 300 зданий

​В Азербайджане обеспечат горячей водой 300 зданий

В настоящее время более 50 тыс. квартир в примерно 300 зданиях Баку обеспечиваются горячей водой. Стоимость кубометра горячей воды составляет 1,92 маната.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

По его словам, норма горячей воды на душу населения составляет 2 кубометра: "Мы планируем обеспечить горячей водой еще порядка 300 зданий в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире и нескольких других городах в будущем году. Среди них есть здания, которые не снабжаются горячей водой, а их котельные требуют реконструкции". 

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