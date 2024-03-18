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В Азербайджане за 2 месяца зарегистрированы права собственности на 60 тыс. объектов недвижимости

В Азербайджане за 2 месяца зарегистрированы права собственности на 60 тыс. объектов недвижимости В январе-феврале текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики зарегистрировала права собственности на 60 093 объекта недвижимости.
Инфраструктура
18 марта 2024 г. 11:37
В Азербайджане за 2 месяца зарегистрированы права собственности на 60 тыс. объектов недвижимости

В январе-феврале текущего года Государственная служба по вопросам имущества при Минэкономики зарегистрировала права собственности на 60 093 объекта недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, из них 9 349 регистраций были первичными, а 50 744 - перерегистрациями.

За 2 месяца проведена госрегистрация 8 753 прав на частные и дачные дома, 13 248 - на квартиры, 36 258 - на земельные участки, 512 - на нежилые здания, 1 220 - на нежилые участки, 96 - на имущественные комплексы, 6 - на многоэтажные жилые здания. 14 886 из этих прав собственности пришлись на долю Баку, остальные - на регионы.

За отчетный период оформлено 43 765 технических паспортов, зарегистрировано 11 314 ипотечных договоров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 ayda 60 min daşınmaz əmlakın mülkiyyət hüququ qeydə alınıb

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