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    В Азербайджане вдоль магистральных дорог создаются особые зоны отдыха

    В зонах отдыха будут находиться паркинг, автозаправочная станция, кафе, места для отдыха, туалет, маркет и другие объекты общественного питания© Azəravtoyol.gov.az

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане создаются особые зоны отдыха вдоль магистральной дороги. Этот проект реализуется на вновь проложенной автомобильной дороге Алят-Астара.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол".

    По проекту предусмотрено создание участков отдыха на определенном расстоянии друг от друга вдоль дороги. В связи с этим вдоль новой дороги уже выделены особые территории, установлены щиты. В зонах отдыха будут находиться паркинг, автозаправочная станция, кафе, места для отдыха, туалет, маркет и другие объекты общественного питания.

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