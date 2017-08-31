В Азербайджане вдоль магистральных дорог создаются особые зоны отдыха

© Azəravtoyol.gov.az

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане создаются особые зоны отдыха вдоль магистральной дороги. Этот проект реализуется на вновь проложенной автомобильной дороге Алят-Астара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азеравтойол".

По проекту предусмотрено создание участков отдыха на определенном расстоянии друг от друга вдоль дороги. В связи с этим вдоль новой дороги уже выделены особые территории, установлены щиты. В зонах отдыха будут находиться паркинг, автозаправочная станция, кафе, места для отдыха, туалет, маркет и другие объекты общественного питания.