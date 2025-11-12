В Азербайджане утверждены "Обновленные третьи ОНУВ"

Кабинет министров Азербайджана утвердил национальную цель по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения и документ "Обновленные третьи определяемые на национальном уровне вклады" (NDC 3.0), в котором эта цель закреплена.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, утвержден целевой показатель, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов на 40 % к 2035 году по сравнению с базовым 1990 годом. В документе отмечается, что достижение этой цели возможно при условии увеличения финансовых ресурсов за счет дополнительной международной поддержки (льготных кредитов, инвестиций частного сектора и т. д.), наличия и передачи технологий, повышения уровня их развития и пр.