В Азербайджане уточняется сфера охвата платных автодорог

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Азербайджана готовится внести поправку в закон "Об автомобильных дорогах". Поправка предусматривает уточнение сферы охвата платных дорог.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект.

Проект о внесении поправок в закон "Об автомобильных дорогах" подготовлен с целью уточнения сферы охвата дорог, которые подпадают под принцип внедрения платных услуг (автомагистрали, определяемые соответствующими исполнительными органами, дороги общего пользования, находящиеся в ведении муниципалитетов, частные дороги), а также регулирования вопросов, связанных с созданием платных дорог.

Другие юридические и организационные вопросы, связанные со строительством платных автодорог (порядок использования дороги в качестве платной, размер оплаты за каждое транспортное средство и пр.), будут утверждены соответствующим органом исполнительной власти после вступления закона в силу.