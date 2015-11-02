​В Азербайджане построят новую магистральную автодорогу

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" объявил тендер на строительство магистральной автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар. Отметим, что проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (EBRD).

Как сообщили Report в EBRD, желающие принять участие в тендере организации должны представить необходимые документы в "Азерйолсервис" до 16:00 30 ноября.

Отметим, что строительство дороги Бахрамтепе-Билясувар общей протяженностью 73 км начнется в мае 2016 года.