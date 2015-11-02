 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане построят новую магистральную автодорогу

    Строительство дороги Бахрамтепе-Билясувар общей протяженностью 73 км начнется в мае 2016 года

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" объявил тендер на строительство магистральной автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар. Отметим, что проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (EBRD).

    Как сообщили Report в EBRD, желающие принять участие в тендере организации должны представить необходимые документы в "Азерйолсервис" до 16:00 30 ноября.

    Отметим, что строительство дороги Бахрамтепе-Билясувар общей протяженностью 73 км начнется в мае 2016 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi