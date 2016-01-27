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    ​В Азербайджане построят еще один цементный завод

    В 2016 году число работников компании достигнет 2 000 человек

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord" намерена внести вклад в развитие не нефтяного сектора Азербайджана. С этой целью компания планирует строительство в Газахском районе второго цементного завода".

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор компании Гексель Айбек.

    "В прошлом году нами экспортировано 91 тыс. тонн клинкера. Уже подписан контракт для экспорта в 2016 году 200 тыс. тонн клинкера", - заявил Г.Айбек.

    Отметим, что согласно бюджету на 2016 году корпорация планирует оборот на 350 млн. манатов.

    В 2013 году в производственных сферах компании работало 800 человек. В 2016 году данный показатель достигнет 2 000. 

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