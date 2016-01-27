​В Азербайджане построят еще один цементный завод

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord" намерена внести вклад в развитие не нефтяного сектора Азербайджана. С этой целью компания планирует строительство в Газахском районе второго цементного завода".

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор компании Гексель Айбек.

"В прошлом году нами экспортировано 91 тыс. тонн клинкера. Уже подписан контракт для экспорта в 2016 году 200 тыс. тонн клинкера", - заявил Г.Айбек.

Отметим, что согласно бюджету на 2016 году корпорация планирует оборот на 350 млн. манатов.

В 2013 году в производственных сферах компании работало 800 человек. В 2016 году данный показатель достигнет 2 000.