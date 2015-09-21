​В Азербайджане подешевели транспортные услуги

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ За август текущего года в транспортном секторе Азербайджана тарифы на пассажироперевозки в месячном исчислении снизились на 5,1%, грузоперевозки - 0,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный месяц из-за сокращения расходов газа на насосно-компрессорных станциях для транспортировки нефти по трубопроводам цены на транспортировку нефти снизились на 0,4%, на транспортировку газа и международные морские перевозки грузов - 0,1%.

В целом, тарифы на транспортные услуги в месячном исчислении сократились на 1,3%. В течение месяца тарифы на услуги почтовой связи, курьера, а также услуги связи не изменились. Также стоимость грузоперевозок по воздушному, железнодорожному и автомобильному транспорту осталась стабильной.