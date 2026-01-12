Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:33
    В Азербайджане планируется строительство 28 новых водохранилищ.

    Как сообщает Report, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Документ также предусматривает полную модернизацию систем обеззараживания питьевой воды.

    Государственная программа направлена на развитие инфраструктуры водоснабжения и канализации в Баку и на Абшеронском полуострове, снижение рисков затоплений во время интенсивных осадков, а также обеспечение бесперебойного и устойчивого водоснабжения. Программа будет реализована в два этапа и охватит период с 2026 по 2035 годы.

    На первом этапе, в 2026–2030 годах, планируется реконструкция и обновление существующей инфраструктуры водоснабжения и канализации с применением современных технологий управления дождевыми водами и повторного использования сточных вод. Предусмотрено создание "умных водных сетей", обеспечение экологической безопасности, развитие инфраструктуры в районах без централизованной канализации, а также выявление и сокращение потерь в водопроводных сетях.

    На втором этапе, в 2031–2035 годах, приоритет будет отдан строительству новых водохранилищ и насосных станций, расширению существующих сетей водоснабжения и канализации, внедрению современных моделей обслуживания и реализации проектов по повторному использованию дождевых вод с одновременным усилением мер по охране окружающей среды.

    строительство водохранилищ Азербайджан госпрограмма водоснабжение
    Лента новостей