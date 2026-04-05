В Азербайджане из-за дождя и тумана снизится видимость на дорогах
Инфраструктура
- 05 апреля, 2026
- 17:13
Завтра в связи с погодными условиями на автомобильных дорогах Азербайджана снизится видимость.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что 6 апреля из-за дождя и тумана дальность видимости на магистралях в большинстве районов страны снизится до 300-800 метров.
