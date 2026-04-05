В Азербайджане из-за дождя и тумана снизится видимость на дорогах

Завтра в связи с погодными условиями на автомобильных дорогах Азербайджана снизится видимость.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 6 апреля из-за дождя и тумана дальность видимости на магистралях в большинстве районов страны снизится до 300-800 метров.