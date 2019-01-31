В Азербайджан завезут 30 новых вагонов метро

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский метрополитен" и АО "Метровагонмаш" (г. Мытищи Московской области, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 30 вагонов модели 81-765.Б/766.Б.

Как передает Report, об этом холдинг сообщил на своем сайте.

Первая поставка новых вагонов в Баку планируется во втором квартале текущего года.

В соответствии с договором, в срок до конца 2019 года для бакинского метро будут построены 6 поездов. В каждом составе будет два головных вагона с кабиной управления и три промежуточных вагона.

С азербайджанской стороны договор подписал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов и с российской - генеральный директор АО "Метровагонмаш" Борис Богатырев.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав. Кроме того, в поездах используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей.

Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема.

Отметим, что в бакинском метро на сегодня эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.