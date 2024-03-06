В Азербайджан отправлен "Грузовой экспресс" из российского региона Коми 

Первый регулярный "Грузовой экспресс" отправлен из российского региона Коми в Азербайджан с последующей отправкой в Иран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
В основном железнодорожным транспортом будет перевозиться продукция 10 лесоперерабатывающих предприятий региона, что особенно подходит для малого и среднего бизнеса. Помимо деревянных изделий, данным поездом также можно будет перевозить изделия из металла, минеральные удобрения и строительные материалы.
Запуск новой услуги позволит снизить транспортные расходы, особенно при доставке на дальние расстояния. В этом году планируется отправлять такой поезд раз в месяц.
Первый тестовый поезд был отправлен в Самур со станции Микунь в Коми в конце прошлого года.