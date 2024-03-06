В Азербайджан отправлен "Грузовой экспресс" из российского региона Коми

Первый регулярный "Грузовой экспресс" отправлен из российского региона Коми в Азербайджан с последующей отправкой в Иран.

Первый регулярный "Грузовой экспресс" отправлен из российского региона Коми в Азербайджан с последующей отправкой в Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В основном железнодорожным транспортом будет перевозиться продукция 10 лесоперерабатывающих предприятий региона, что особенно подходит для малого и среднего бизнеса. Помимо деревянных изделий, данным поездом также можно будет перевозить изделия из металла, минеральные удобрения и строительные материалы.

Запуск новой услуги позволит снизить транспортные расходы, особенно при доставке на дальние расстояния. В этом году планируется отправлять такой поезд раз в месяц.

Первый тестовый поезд был отправлен в Самур со станции Микунь в Коми в конце прошлого года.