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В Азербайджан отправлен "Грузовой экспресс" из российского региона Коми 

В Азербайджан отправлен "Грузовой экспресс" из российского региона Коми  Первый регулярный "Грузовой экспресс" отправлен из российского региона Коми в Азербайджан с последующей отправкой в Иран.
Инфраструктура
6 марта 2024 г. 11:14
В Азербайджан отправлен Грузовой экспресс из российского региона Коми 

Первый регулярный "Грузовой экспресс" отправлен из российского региона Коми в Азербайджан с последующей отправкой в Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В основном железнодорожным транспортом будет перевозиться продукция 10 лесоперерабатывающих предприятий региона, что особенно подходит для малого и среднего бизнеса. Помимо деревянных изделий, данным поездом также можно будет перевозить изделия из металла, минеральные удобрения и строительные материалы.

Запуск новой услуги позволит снизить транспортные расходы, особенно при доставке на дальние расстояния. В этом году планируется отправлять такой поезд раз в месяц.

Первый тестовый поезд был отправлен в Самур со станции Микунь в Коми в конце прошлого года.

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