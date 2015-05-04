В Азербайджан доставлено 72 новых грузовых вагонов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в страну доставлено еще 72 новых грузовых вагонов, 50 из которых полувагоны, а 22 - вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, на днях в страну ожидается доставка еще 50-ти грузовых вагонов.

Напомним, что в марте этого года председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов встретился с гендиректором Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" имени Ф.Дзержинского (Россия) Олегом Сиэнко. На встрече был подписан контракт о приобретении 2900 грузовых вагонов различного типа.

Отметим, что до этого, 25 апреля по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в страну доставили 50 грузовых вагонов полувагонного типа.