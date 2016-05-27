В Астаре приступили к сносу домов, подпадающих под маршрут транспортного коридора Север-Юг

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Переселение жителей домов, подпадающих под маршрут международного транспортного коридора Север-Юг, в Астаринском районе начнется в ближайшее время. На данной территории также планируется построить 14 водоотводов сточных вод. В то же время продолжается перенос электрических и газовых линий, попадающих на территорию, где будет проложена железная дорога. Эти работы продлятся 3 месяца. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Отметим, что 20 апреля состоялась церемония закладки железнодорожного моста протяженностью 82,5 м над рекой Астара у азербайджано-иранской границы, с 1 марта начато строительство участка железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана.

Напомним, что 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге Россия, Иран и Индия заключили соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.