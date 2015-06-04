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    ​В "Аэроэкспрессе" опровергают поставки двухэтажных поездов Stadler Азербайджану

    Два двухэтажных поезда уже проходят сертификацию в Щербинке

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Строительство двухэтажных поездов для "Аэроэкспресса" проходит в штатном режиме.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя компании.

    "Работы по строительству двухэтажных поездов в интересах "Аэроэкспресса" продолжаются и ведутся в штатном режиме", — заявил представитель компании.

    В "Аэроэкспрессе" рассказали, что два двухэтажных поезда уже проходят сертификацию в Щербинке и в скором времени будут отправлены на Северо-Кавказскую железную дорогу.

    Ранее сообщалось, что швейцарская компания Stadler поставит в Азербайджан пять двухэтажных поездов, которые были созданы для российского "Аэроэкспресса".

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