​Улюкаев: Россия рассматривает вариант прокладки транзитных маршрутов в Иран через Азербайджан

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Россия рассчитывает заключить контракты с Ираном на экспорт несырьевых товаров, в том числе нефтегазового оборудования, автомобилей, сельхозтехники и авиации, сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

По словам министра, стороны рассчитывают расширить логистические возможности между странами не только с использованием традиционного морского, но и железнодорожного путей.

Улюкаев отметил, что железнодорожные перевозки возможны путем транзита через Азербайджан, для чего необходимо сотрудничество на трехстороннем уровне.

"Любые транзиты и транспортные коридоры создают возможности, поэтому мы сейчас говорим об Азербайджане, возможен транзит через Туркменистан", - добавил министр.

Министр добавил, что Россия могла бы получить от Ирана серьезный портфель заказов для отрасли машиностроения, для отраслей с высокой степенью добавленной стоимости.

Улюкаев отметил, что в ходе переговоров с иранскими коллегами обсуждались меры по увеличению товарооборота между двумя странами, который в последние годы неизменно снижался. Для этого планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов: создание завода по производству глинозема, современного предприятия по производству автобусов, грузовых автомобилей, производство вагонов, сельскохозяйственной техники и так далее.