Украина присоединилась к международному транспортному коридору ТРАСЕКА

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Парламент Украины ратифицировал соглашение о развитии международного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА) с использованием железнодорожно-паромного сообщения на Черном и Каспийском морях.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, участниками соглашения, помимо Украины, выступают Грузия, Турция и Таджикистан. Договор закрепляет согласованную позицию сторон в вопросе формирования тарифной политики, привлечения грузов и оптимизации логистических процессов на данном маршруте.

Комментируя важность документа для украинской стороны, заместитель главы министерства инфраструктуры Украины Виктор Довгань отметил: "Утверждение принципов эксплуатации железнодорожно–паромных комплексов на Черном и Каспийском морях позитивно скажется на развитии украинской экономики. Это улучшит транзитные функции Украины в условиях переориентации грузопотоков".

Документ содержит ряд положений, облегчающих работу данного коридора. В частности, предусматриваются внедрение предварительного информирования о грузах и транспортных средствах, а также выработка механизма согласования тарифных скидок и льготных портовых сборов. Следующим шагом в рамках достигнутых договоренностей будет выработка взаимовыгодных условий мультимодальных перевозок по оси Европа – Кавказ – Азия.

Напомним, Украина, на протяжении многих лет снижавшая железнодорожно-паромную загрузку, в настоящее время активизирует данный вид перевозок с опорой на грузинское направление в рамках коридора "Новый шелковый путь" (по линии Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан).