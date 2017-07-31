Uber желает переговорить с правительством Азербайджана в связи с руководителем армянского происхождения

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Uber демонстрирует в Азербайджане быстрый рост. Мы верим, что это сотрудничество поможет в обеспечении в будущем стабильного развития бизнеса в регионе. Это отвечает интересам пользователей, водителей и мегаполиса. Для дальнейшей помощи в развитии городской инфраструктуры мы - сторонники конструктивного диалога с правительством Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Uber в связи с разговорами о приходе к управлению фирмой руководителя армянского происхождения.

Отметим, что появилась информация об объединении и предоставлении услуг такси Yandeх и Uber в ряде стран СНГ, включая Азербайджан, и управлению новой структурой руководителем армянского происхождения Тиграном Худавердияном.

В связи с ситуацией руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сообщил Report, что для всех граждан компаний в Азербайджане наиболее важны интересы страны: "Поэтому, если после объединения новой компании в результате слияния двух компаний такси будет руководить гражданин Армении или человек армянского происхождения, будет приостановлена выдача водителям специального знака, позволяющего работать в этой компании, и будет сделан призыв прервать контакты с данной структурой".