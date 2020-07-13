О нас
Report Georgia

Turkish Airlines начнут летать в Россию

Turkish Airlines начнут летать в Россию Turkish Airlines начнут летать в Россию
Инфраструктура
13 июля 2020 г. 18:24
Turkish Airlines начнут летать в Россию

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines планирует начать совершать полеты в шесть городов России с 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на официальном сайте компании.

Согласно опубликованной информации, компания Turkish Airlines с 1 августа планирует начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

 В Turkish Airlines также заявили о планах по началу перелетов с 1 августа и в ряд других стран: Индию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию и ЮАР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Türk Hava Yolları" beynəlxalq uçuşlarının sayını artırır

Новости партнеров

Другие новости из категории

ЕК одобрила пакет помощи для авиакомпании KLM
ЕК одобрила пакет помощи для авиакомпании KLM
13 июля 2020 г. 15:22
Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов
Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов
13 июля 2020 г. 13:27
Беларусь планирует создать свой лоукостер
Беларусь планирует создать свой лоукостер
13 июля 2020 г. 11:48
AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда
ФотоAZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда
11 июля 2020 г. 12:20
Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат 
Движение на некоторых дорогах Баку частично ограничат 
10 июля 2020 г. 17:07
Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза
Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза
9 июля 2020 г. 18:34
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов
9 июля 2020 г. 14:52
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
9 июля 2020 г. 12:53
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин
9 июля 2020 г. 11:43
Изменился график работы экспресс-автобусов
Изменился график работы экспресс-автобусов
8 июля 2020 г. 21:31

Последние новости

18:35
Япония разрешит въезд некоторым группам иностранных граждан Другие страны
18:24
Turkish Airlines начнут летать в Россию Инфраструктура
18:09
В Сербии за сутки COVID-19 заразились 279 человек, 12 скончались Другие страны
18:00
Лавров призвал к немедленному прекращению огня Нагорно-карабахский конфликт
17:59
ФотоВ Азербайджане 4 стартапа получили резидентство ИКТ
17:44
Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля Другие страны
17:37
Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 Другие страны
17:34
Фарид Шафиев: Бессмысленно продолжать с Арменией переговоры имитационного типа Нагорно-карабахский конфликт
17:21
Азербайджан сократил импорт грузинского вина Бизнес
17:14
МО: Противник грубо нарушил режим прекращения огня на Нахчыванском направлении Нагорно-карабахский конфликт
17:09
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 898 нарушителей карантина Происшествия
16:58
Советнику главы Роскосмоса предъявили обвинение в госизмене В регионе
16:50
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 24 570 человек Здравоохранение
16:49
Названо количество тестов проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19 Здравоохранение
16:45
Цены на нефть снижаются Энергетика
Вся новостная лента