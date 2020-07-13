Turkish Airlines начнут летать в Россию

Turkish Airlines начнут летать в Россию

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines планирует начать совершать полеты в шесть городов России с 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на официальном сайте компании.

Согласно опубликованной информации, компания Turkish Airlines с 1 августа планирует начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа - по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа - по три и четыре рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, с 5 августа - по три рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

В Turkish Airlines также заявили о планах по началу перелетов с 1 августа и в ряд других стран: Индию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию и ЮАР.