​Турецкий министр: Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс должен завершиться в ближайшее время - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ “Проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс должен завершиться в ближайшее время". Об этом сообщил в интервью агентству Report министр транспорта и морских дел Турции Бинали Йылдырым.

Министр отметил, что данный вопрос обсужден на сегодняшней встрече в Тбилиси министров транспорта Азербайджана, Турции и Грузии и глав соответствующих структур.

Он отметил, что основной темой обсуждения стали работы по строительству БТК и предстоящие задачи.

Бинали Йылдырым отметил особую роль Азербайджана в этом проекте: "Азербайджан оказывает большую поддержку проекту. По инициативе и политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также при поддержке президента и премьер-министра Турции предприняты важные шаги по реализации проекта. Это проект даст очередной стимул развитию связей посредством железнодорожного транспорта между братскими Азербайджаном и Турцией. Это также позволит восстановить исторический Шелковый путь и расширить связи вплоть до Антальи, Средней Азии и Дальнего Востока".

Министр подчеркнул также активное участие Грузии в проекте: "Азербайджан оказал всяческую поддержку Грузии в этом проекте. Я верю, что в результате совместной деятельности мы завершим строительство и приступим к перевозкам", - подчеркнул Б.Йылдырым.