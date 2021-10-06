Турецкий министр: На заседании Совета по транспорту и коммуникациям мы обсудили развитие БТК

Участники 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также пути повышения спроса и предложения.

Участники 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также пути повышения спроса и предложения.

Как передает местное бюро Report, об этом азербайджанским журналистам сказал министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

"Дай Бог, в ближайшие дни эти обсуждения позволят нам получить позитивные результаты", - сказал он.

Говоря о заседании, министр подчеркнул, что оно является отличной возможностью для усиления сотрудничества между братскими странами.