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Турецкий министр: На заседании Совета по транспорту и коммуникациям мы обсудили развитие БТК

Турецкий министр: На заседании Совета по транспорту и коммуникациям мы обсудили развитие БТК Участники 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также пути повышения спроса и предложения.
Инфраструктура
6 октября 2021 г. 21:43
Турецкий министр: На заседании Совета по транспорту и коммуникациям мы обсудили развитие БТК
Адиль Караисмаилоглу

Участники 12-го заседания Совета по транспорту и коммуникациям в Турции обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также пути повышения спроса и предложения.

Как передает местное бюро Report, об этом азербайджанским журналистам сказал министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

"Дай Бог, в ближайшие дни эти обсуждения позволят нам получить позитивные результаты", - сказал он.

Говоря о заседании, министр подчеркнул, что оно является отличной возможностью для усиления сотрудничества между братскими странами.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Bakı-Tbilisi-Qarsın daha yüksək səviyyəli fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr aparılıb”

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