Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК

“Мы вместе можем развивать возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

“Мы вместе можем развивать возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле.

По его словам, благодаря совместной инициативе мы можем активизировать "Шелковый путь", который занимает важное место в тюркской истории.

"Наша цель - создание общей логистической инфраструктуры, где перевозки не ограничиваются квотами, товары перевозятся свободно, затраты снижены до приемлемых пределов, таможенные процедуры упрощены и ускорены, препятствия в перевозке товаров устранены. Есть такие области, где мы можем усилить сотрудничество не только в автомобильной, но и в железнодорожной сфере”, - сказал М.Муш.