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Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК

Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК “Мы вместе можем развивать возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".
Инфраструктура
11 ноября 2021 г. 20:00
Турецкий министр: Мы вместе можем развивать возможности БТК

“Мы вместе можем развивать возможности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

Как сообщает Report, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле.

По его словам, благодаря совместной инициативе мы можем активизировать "Шелковый путь", который занимает важное место в тюркской истории.

"Наша цель - создание общей логистической инфраструктуры, где перевозки не ограничиваются квотами, товары перевозятся свободно, затраты снижены до приемлемых пределов, таможенные процедуры упрощены и ускорены, препятствия в перевозке товаров устранены. Есть такие области, где мы можем усилить сотрудничество не только в автомобильной, но и в железнодорожной сфере”, - сказал М.Муш.

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Версия на английском языке Turkic-speaking countries urged to benefit opportunities of Baku-Tbilisi-Kars railway
Версия на азербайджанском языке Türkdilli ölkələrə Bakı-Tbilisi-Qarsın imkanlarından istifadəsi ilə bağlı çağırış edilib

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