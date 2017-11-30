Турецкий министр: Баку-Тбилиси-Карс является одним из реальных шагов, принятых в тюркском мире в рамках проекта Великий Шелковый путь

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Стамбул. 30 ноября. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день Великий Шелковый путь является одним из проектов, стоящих на повестке в Европе, Азии, тюркском мире, Ближнем и Дальнем Востоке и во многих странах".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

По его словам, Великий Шелковый путь невозможен без тюркского мира: "Одну из основных частей проекта Великий Шелковый путь составляет железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс. Эта линия является одним из реальных шагов, принятых в тюркском мире в рамках проекта Великий Шелковый путь. Выехавший из Китая поезд по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс может прямиком доехать до Лондона. Это в очередной раз доказывает, что в случае сплоченности стран тюркского мира, они могут быть еще сильнее".