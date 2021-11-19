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Турецкие компании из Бурсы примут участие в восстановлении Карабаха

Турецкие компании из Бурсы примут участие в восстановлении Карабаха Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в турецкую Бурсу.
Инфраструктура
19 ноября 2021 г. 23:40
Турецкие компании из Бурсы примут участие в восстановлении Карабаха

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в турецкую Бурсу.

Как передает местное бюро Report, состоялась встреча Мамедова с председателем муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем, а также председателем горсовета Шевкетом Орханом.

В ходе нее было с удовлетворением отмечено установление братских отношений между Шеки и Османгазинским районом Бурсы.

Председатель муниципалитета Бурсы Алинур Актас проинформировал о подготовке к мероприятиям, которые пройдут в течение года в связи с объявлением города культурной столицей тюркского мира на 2022 год. "Хочу отметить, что потребности местного населения в природном газе обеспечивает SOCAR, и мы удовлетворены уровнем сотрудничества между нашим муниципалитетом и госнефтекомпанией", - сказал он.

Кроме того, в ходе переговоров была достигнута договоренность предпринять эффективные шаги по созданию совместных предприятий с азербайджанскими компаниями и привлечения их к восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Bursa şəhərinin şirkətləri Qarabağın yenidən qurulmasında iştirak edəcək

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