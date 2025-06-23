Турция активизирует деятельность на "Среднем коридоре" как альтернативе Ормузскому проливу

Турция активно развивает сухопутные и морские логистические маршруты для минимизации рисков возможного закрытия Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Турция активно развивает сухопутные и морские логистические маршруты для минимизации рисков возможного закрытия Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу в интервью газете Hürriyet .

"Нам необходимы надежные альтернативы на случай перекрытия пролива, поэтому мы реализуем проекты "Путь развития" и "Средний коридор", — пояснил министр.

По его словам, через турецкую территорию проходит 2,1 тыс. км "Пути развития", в который планируется инвестировать около 24 миллиардов долларов. Параллельно ведется укрепление Транскаспийского маршрута "Средний коридор", где 2,2 тыс. км трассы также пролегают по Турции. Уже завершено строительство ключевых участков этого пути.

После полного ввода проектов в эксплуатацию срок доставки грузов в Европу по маршруту "Путь развития" сократится до 25 дней, а по "Среднему коридору" — до рекордных 13 дней.

Известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, "Средний коридор" проходит через Каспийское море и соединяет Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские страны. В 2024 году объём грузов, перевезённых из Китая по "Среднему коридору", вырос более чем в 25 раз по сравнению с 2023 годом, превысив 27 тысяч контейнеров.