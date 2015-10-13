​Транзитный потенциал Азербайджана через 5 лет достигнет 700 млн. долларов

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Транзитный потенциал Азербайджана к 2020 году достигнет 300 тыс. контейнеров.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАО "Казахстанские железные дороги" Аскар Мамин на проходящей сегодня в Баку конференции на тему "Перспективы развития транзитного потенциала Азербайджана".

"Мы высоко оцениваем потенциал Транскаспийского маршрута, в частности, коридора Карс-Ахалкалаки, призванного соединить Грузию и Турцию. К 2020 году транзитный потенциал Азербайджана достигнет 600-700 млн. долларов. Это послужит расширению торговых связей между Китаем и кавказскими государствами, Китаем и Турцией, развитию транзитного маршрута Азия-Европа через территорию Казахстана, Каспийское море - Азербайджан. Потенциал очень высок и сегодня для реализации объемов строится необходимая инфраструктура. Казахстан вносит свой вклад в это дело и уже построил 1 000 км инфраструктуры в целях сокращения расстояния от центра страны до порта Актау", - добавил А.Мамин.