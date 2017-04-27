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    Транзитные грузоперевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс через Азербайджан значительно расширятся

    AzRusTrans возлагает большие надежды на этот маршрут

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Сдача в эксплуатацию железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс (БТК) позволит увеличить объем транзитных грузов через территорию Азербайджана.

    Об этом заявил Report генеральный директор AzRusTrans Джавид Гулиев.

    По словам Дж. Гулиева, на этот маршрут возлагаются большие надежды, и он принесет пользу странам Центральной Азии и России, поставляющим химические и продовольственные товары в Европу.

    "К примеру, полимерная продукция Узбекистана доставляется в Европу через порты Новороссийска и Риги. Однако Баку-Тбилиси-Карс является более удобным маршрутом. В настоящее время наш маршрут включает два направления - Каспийское и Черное моря. Но после ввода в эксплуатацию БТК грузы непосредственно будут доставляться по нему от Каспия. Кроме того, по этой линии возможен экспорт карбамидной химической продукции Туркменистана. Также есть спрос на российское зерно в объеме 1 млн тонн. Турция перерабатывает это зерно для рынков Ирака и Сирии. Считаю, что потенциал БТК очень высок. Благоприятный маршрут позволит нарастить объемы грузоперевозок", - добавил Дж. Гулиев. 

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