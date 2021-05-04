TRACECA: Проблемы местных компаний при международных перевозках будут решены

"Мы подготовили "единое транзитное соглашение" в рамках TRACECA, которое принято всеми странами. Сейчас идут процедуры согласования в самих странах"

Одной из основных услуг в межгосударственных транспортно-коммуникационных процессах по международным транспортным коридорам является перевозка грузов автомобильным транспортом. В мире, в том числе и в нашей стране, в этой сфере действуют различные грузоперевозчики, которые вносят свой вклад в международную логистическую сеть. В последнее время решение проблем этих компаний, применение налоговых льгот стали предметом обсуждения различных государственных структур и, как ожидается, будут реализованы в будущем. Что касается международных грузоперевозок через Азербайджан автомобильным транспортом в целом, то это фактор, имеющий особое значение для нашей страны с экономической точки зрения.

Одним из важных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, является ТРАСЕCА (Европа-Кавказ-Азия). Программа международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия Европейского союза была выдвинута на конференции в мае 1993 года в Брюсселе с участием министров торговли и транспорта (Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан). Участниками конференции была принята Брюссельская декларация, предусматривающая реализацию программы технической помощи TRACECA.

Цель программы TRACECA – оказание помощи новым независимым странам Южного Кавказа и Центральной Азии в восстановлении транспортной инфраструктуры, создание самого короткого транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию и обеспечивающего интеграцию региона с Западом, а также построение надежной транспортной системы, служащей реализации программ Европейского союза, направленных на восстановление и развитие экономики этих государств.

Национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов сообщил Report, что они подготовили план новых предложений по грузоперевозкам автомобильным транспортом:

"В рамках TRACECA мы проводим исследования по грузоперевозкам автомобильным транспортом через наш коридор и Каспий. Готовим предложения по устранению некоторых вопросов. Мы представим эти предложения государствам-членам TRACECA. Один из основных вопросов связан с допустимой осевой нагрузкой грузовиков. В этом направлении ведутся дискуссии, поскольку в разных странах существуют различные ограничения нагрузки на ось. В одних странах ограничение составляет 38 тонн, а в других - 40 тонн. Другой вопрос связан с документацией, в этой сфере тоже идут обсуждения. Как в Европе, так и в странах СНГ применяются различные системы. А это ведет к затягиванию оформления документов. Мы подготовили "единое транзитное соглашение" в рамках TRACECA, которое принято всеми странами. Сейчас идут процедуры согласования в самих странах".

Р. Байрамов подчеркнул значимость данного соглашения: "Оно будет способствовать оформлению документов в электронном виде. С другой стороны, грузоотправителю не нужно будет получать отдельное разрешение на проезд в каждой стране. Предположим, если перевозчик осуществляет грузоперевозки между Турцией и Казахстаном, он должен получить разрешение отдельно как от Азербайджана, так и от Грузии. А после подписания этого соглашения перевозчик сможет проходить через эти страны по единому документу. Это снизит стоимость перевозки и позволит сэкономить время".

Байрамов также выразил надежду на решение проблем местных компаний, участвующих в международных перевозках: "24 апреля министр экономики провел встречу с местными предпринимателями, которые участвуют в международных перевозках автомобильным транспортом. На этой встрече были затронуты текущие проблемы, налоги и другие вопросы. В настоящее время готовится план мероприятий, призванных решать налоговые, инвестиционные и другие вопросы".

По словам Р. Байрамова, в последнее время наблюдается рост грузоперевозок автомобильным транспортом:

"В этом году наблюдается рост грузоперевозок автомобильным транспортом. Для этого имеются объективные и субъективные причины. Из-за ограничений, связанных с пандемией в некоторых странах Центральной Азии, определенный объем грузоперевозок выполняется через Азербайджан. Кроме того, грузоперевозки также начали расти из-за оживления в различных областях в странах региона и увеличения товарооборота между Турцией и странами Центральной Азии. Например, в прошлом году через Бакинский порт прошло 35-40 тыс. крупнотоннажных грузовиков, выполняющих грузоперевозки между Турцией и странами Центральной Азии. Это относительно выше, чем в предыдущие годы".