Территория Агдамского промышленного парка полностью расчищена от мин

Территория Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров полностью расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Территория Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров полностью расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон.

По информации, в ближайшее время начнется инфраструктурное строительство для обслуживания в будущем резидентов промышленного парка.

На сегодня в Агдамском промышленном парке начитывается 7 резидентов. В то же время, субъекты предпринимательства продолжают подавать проекты в Агентство по развитию экономической зоны, чтобы стать резидентами промышленного парка.

Агдамский промышленный парк был создан указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года на территории в 190 гектаров. В парке планируется зарегистрировать более 30 резидентов и инвестировать более 100 млн манатов.