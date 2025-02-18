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Теперь баланс "Экспресс-карты" для платной дороги можно пополнить онлайн: пошаговая инструкция

Теперь баланс "Экспресс-карты" для платной дороги можно пополнить онлайн: пошаговая инструкция В Азербайджане стало возможным пополнять баланс "Экспресс-карты" для платной дороги Баку-Губа-госграница с РФ онлайн.
Инфраструктура
18 февраля 2025 г. 09:36
Теперь баланс Экспресс-карты для платной дороги можно пополнить онлайн: пошаговая инструкция

В Азербайджане стало возможным пополнять баланс "Экспресс-карты" для платной дороги Баку-Губа-госграница с РФ онлайн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Процедура выглядит следующим образом:

- Зайти на официальный сайт www.odenisliyol.az;
- Выбрать раздел "Пополнение баланса";
- Войти в систему, введя данные учетной записи, указанные при регистрации;
- Перейти в подраздел "Статус тега" из раздела "Моя страница";
- Выбрать раздел "Пополнение баланса", ввести данные банковской карты и завершить платеж.

Пополнить баланс карты по-прежнему можно и в пунктах продаж. Важно отметить, что все операции по пополнению баланса и продаже "Экспресс-карт" осуществляются только в безналичной форме.

Напомним, что приобрести "Экспресс-карту" можно в следующих пунктах продаж: Центры ASAN xidmət №2, 5, 6, 7 в Баку, центр ASAN xidmət №2 в Сумгайыте, центр ASAN xidmət в Губе, пункты оплаты и пропуска Яшма, Гилязи, Сиазань, Гендов, Губа, SDK (Худат).

Гражданин должен предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства. Подробнее о правилах использования "Экспресс-карты" и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте www.odenisliyol.az.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Sürətli Keçid Kartı”nın balansını onlayn artırmaq mümkün olub

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