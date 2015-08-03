 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тарифы железнодорожного маршрута Баку-Сумгайыт будут значительно ниже автобусного

    Джавид Гурбанов: Наши тарифы будут значительно ниже

    Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ "Мы постараемся, чтобы стоимость билета за проезд в электричке по маршруту Баку-Сумгайыт была значительно ниже автобусного тарифа по аналогичному маршруту".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

    Д.Гурбанов отметил, что количество движущихся между Сумгайытом и Баку автомобилей составляет 259 000. По подсчетам, железной дорогой будут пользоваться более 100 000 человек.

    "Первоначально, услугами железной дороги будут пользоваться 20-30 тыс. человек. Сегодня на проезд по маршруту Баку-Сумгайыт гражданам приходится тратить примерно 1-1,20 манатов. Наши тарифы будут значительно ниже", - сказал официальный представитель ЗАО.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi