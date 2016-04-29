​Талех Зиядов: Создание зоны свободной торговли в Бакинском порту привлечет иностранные инвестиции

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" принял участие на форуме "Транскаспийский восточно-западный торговый и транзитный коридор", прошедшем 28-29 апреля 2016 года в Вашингтоне, США. Как сообщили Report в Бакинском порту, Форум был организован посольством Азербайджанской Республики в США, посольством Грузии, посольством Казахстана, посольством Турции и образовательной программой Шелкового Пути Центрального Института Азия-Кавказ США. Целью форума являлось усиление осведомленности о существующих проектах и бизнес-возможностях вдоль Транскаспийского маршрута торговли и транзита, а также подчеркивание Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона как стратегически важного коридора между Китаем и Европой.

Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, выступивший на панели под названием "Из моря в море: интегрированная региональная инфраструктура транзита и логистики", предоставил участникам форума подробную информацию о зоне свободной торговли (ЗСТ), основание которой планируется по указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 17 марта 2016 года. Генеральный директор отметил создание транспортной и логистической инфраструктуры, нефтехимических и фармацевтических кластеров, производство широкого ассортимента товаров, упаковки, маркировки и проведение других работ в близлежащих территориях Нового Бакинского порта (терминал Алят), связанных с созданием ЗСТ. Талех Зиядов сказал, что в результате внедрения специального правового режима, обуславливающего создание СЗТ, в кратком времени Новый Бакинский порт привлечет иностранную инвестицию. Т.Зиядов пригласил участвующие на мероприятии компании США вложить инвестиции и открыть постоянные представительства в готовящуюся к вводу в эксплуатацию Зону свободной торговли.

В ходе панели также были затронуты перспективы интегрированной инфраструктуры регионального транзита и логистики соединяющей Каспийское море с Средиземным и Черным морями, и подчеркнуты возможности преимущества использования центра транзита и логистики региона в качестве "хаба" международными бизнес-структурами.

Отметим, что в ходе панели наряду с Бакинским портом выступили представители Каспийского морского пароходства Азербайджанской Республики, ОАО Грузинская железная дорога, Компания КТЖ Экспресс Казахстан, и в том числе представители министерства иностранных дел Турции.