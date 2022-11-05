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Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана

Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в субботу утром из-за тумана.
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 10:21
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана

Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в субботу утром из-за тумана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным.

"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.

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Версия на английском языке Dardanelles closed due to fog

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