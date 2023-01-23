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Судно-паром "Барда" введено в эксплуатацию после капремонта 

Судно-паром "Барда" введено в эксплуатацию после капремонта  Судно-паром ”Барда“, принадлежащее морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), прошло капитальный ремонт.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 11:13
Судно-паром Барда введено в эксплуатацию после капремонта 

Судно-паром ”Барда“, принадлежащее морскому транспортному флоту ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), прошло капитальный ремонт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, на судоремонтно-строительном заводе "Зых" капитально отремонтированы главный и вспомогательные двигатели, насосы и рефрижераторы парома. Выполнены необходимые работы на вспомогательном паровом и вспомогательном котлах судна. Проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные, а также работы по автоматике, отремонтировано электрооборудование, установлены новые компрессоры.

Кроме того, жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

Подводная и надводная части судна-парома "Барда", главная палуба были покрашены после очищения пескоструйной обработкой абразивным песком.

Успешно пройдя морские испытания, судно было возвращено в эксплуатацию.

При длине 154,5 и ширине 17 метров судно развивает максимальную скорость в 12,5 узлов.

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Версия на азербайджанском языке “Bərdə” gəmi-bərəsi əsaslı təmir olunaraq yenidən istismara qaytarılıb

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