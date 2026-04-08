Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Строительство переходной камеры на станции "Ичеришехер" завершат к концу 2028г

    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 12:51
    Строительство переходной камеры на станции Ичеришехер завершат к концу 2028г

    Строительство переходной камеры на станции "Ичеришехер" в Бакинском метрополитене планируется завершить к концу 2028 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Департамента управления строительными проектами Бакинского метрополитена Мамед Рзаев.

    По его словам, разворотная камера на станции метро "Ичеришехер" состоит из двух больших частей, здесь планируется построить новые тоннели протяженностью около 465 м.

    "Это тоннели различных размеров, довольно массивная конструкция. В то же время на территории шахты, где будут строиться и прокладываться тоннели, будет построена подземная парковка на 200-250 автомобилей. Строительство переходной камеры "Ичеришехер" и подземной парковки будет полностью завершено к концу 2028 года", - подчеркнул он.

    Bakı metrosunda "İçərişəhər" keçid kamerasının inşasının tamamlanacağı vaxt açıqlanıb

