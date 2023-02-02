Строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается в соответствии с графиком

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет свое начало с магистральной автодороги M6 Гаджигабул-Горади

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет свое начало с магистральной автодороги M6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, продолжается в соответствии с международными магистральными нормами.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что завершены основные работы по строительству 3 виадуков и 3 туннелей на последних 7 км дороги. В настоящее время завершаются отделочные работы как на виадуках, так и в тоннелях.

Строительные работы на других участках автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжаются в соответствии с составленным графиком в быстром темпе и с хорошим качеством.