О нас

Строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается в соответствии с графиком

Строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается в соответствии с графиком Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет свое начало с магистральной автодороги M6 Гаджигабул-Горади
Инфраструктура
2 февраля 2023 г. 15:21
Строительство дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается в соответствии с графиком

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет свое начало с магистральной автодороги M6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, продолжается в соответствии с международными магистральными нормами.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что завершены основные работы по строительству 3 виадуков и 3 туннелей на последних 7 км дороги. В настоящее время завершаются отделочные работы как на виадуках, так и в тоннелях.

Строительные работы на других участках автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжаются в соответствии с составленным графиком в быстром темпе и с хорошим качеством.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоƏhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun tikintisi sürətlənib

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi