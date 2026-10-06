Страны Среднего коридора создают единую платформу управления по модели Совета государств Балтийского моря

Страны, участвующие в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Средний коридор), работают над формированием единой институциональной управленческой платформы, сопоставимой по своей модели с Советом государств Балтийского моря (СГБМ).

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

"Нечто подобное Совету государств Балтийского моря сейчас создается вдоль Среднего коридора", - отметил Ф. Алиев.

Он пояснил, что правовым фундаментом функционирования новой структуры послужит многостороннее транзитное соглашение, которое будет охватывать полный спектр вопросов, связанных с развитием маршрута.

"У нас есть транзитное соглашение, которое охватывает все аспекты: юридические и технические процедуры, цифровизацию, развитие инфраструктуры и т. д. Таким образом, все аспекты развития коридора рассматриваются в рамках этой единой платформы", - подчеркнул представитель министерства.

Ф.Алиев уточнил, что архитектуру системы предполагается выстроить в двухуровневом формате. На первом уровне будут действовать экспертные рабочие группы, тогда как второй уровень - исполнительный орган - составят высокопоставленные должностные лица и профильные министры стран-участниц ТМТМ. В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ожидают, что выстраивание институциональной базы обеспечит переход к сквозному управлению логистическими процессами по всей протяженности маршрута и позволит в полной мере реализовать его потенциал.