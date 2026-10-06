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    Страны Среднего коридора создают единую платформу управления по модели Совета государств Балтийского моря

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 15:34
    Страны Среднего коридора создают единую платформу управления по модели Совета государств Балтийского моря

    Страны, участвующие в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, Средний коридор), работают над формированием единой институциональной управленческой платформы, сопоставимой по своей модели с Советом государств Балтийского моря (СГБМ).

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "Нечто подобное Совету государств Балтийского моря сейчас создается вдоль Среднего коридора", - отметил Ф. Алиев.

    Он пояснил, что правовым фундаментом функционирования новой структуры послужит многостороннее транзитное соглашение, которое будет охватывать полный спектр вопросов, связанных с развитием маршрута.

    "У нас есть транзитное соглашение, которое охватывает все аспекты: юридические и технические процедуры, цифровизацию, развитие инфраструктуры и т. д. Таким образом, все аспекты развития коридора рассматриваются в рамках этой единой платформы", - подчеркнул представитель министерства.

    Ф.Алиев уточнил, что архитектуру системы предполагается выстроить в двухуровневом формате. На первом уровне будут действовать экспертные рабочие группы, тогда как второй уровень - исполнительный орган - составят высокопоставленные должностные лица и профильные министры стран-участниц ТМТМ. В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ожидают, что выстраивание институциональной базы обеспечит переход к сквозному управлению логистическими процессами по всей протяженности маршрута и позволит в полной мере реализовать его потенциал.

    Фариз Алиев Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Совет государств Балтийского моря
    Orta Dəhliz ölkələri vahid idarəetmə platforması yaradırlar
    Middle Corridor countries work on unified institutional platform
    44 - Tezliklə
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