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    Orta Dəhliz ölkələri vahid idarəetmə platforması yaradırlar

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2026
    • 16:24
    Orta Dəhliz ölkələri vahid idarəetmə platforması yaradırlar

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunda (TBNM, Orta Dəhliz) iştirak edən ölkələr öz modelinə görə Baltik Dənizi Dövlətləri Şurası ilə müqayisə edilə bilən vahid institusional idarəetmə platformasının formalaşdırılması üzərində işləyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəqliyyat siyasəti şöbəsinin müdiri Fariz Əliyev Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik konfransında deyib.

    "Hazırda Orta Dəhliz boyunca Baltik Dənizi Dövlətləri Şurasına bənzər bir platforma yaradılır", - F.Əliyev qeyd edib.

    O izah edib ki, yeni strukturun fəaliyyətinin hüquqi əsasını marşrutun inkişafı ilə bağlı məsələlərin tam spektrini əhatə edəcək çoxtərəfli tranzit sazişi təşkil edəcək: "Bizim bütün aspektləri: hüquqi və texniki prosedurları, rəqəmsallaşmanı, infrastrukturun inkişafını və s. əhatə edən tranzit sazişimiz var. Beləliklə, dəhlizin inkişafının bütün aspektləri bu vahid platforma çərçivəsində nəzərdən keçirilir".

    F.Əliyev aydınlaşdırıb ki, sistemin arxitekturasının ikisəviyyəli formatda qurulması nəzərdə tutulur: "Birinci səviyyədə ekspert işçi qrupları fəaliyyət göstərəcək, ikinci səviyyəni - icra orqanını isə TBNM-də iştirak edən ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri və müvafiq nazirləri təşkil edəcək. Gözləyirik ki, institusional bazanın qurulması marşrut boyunca logistik proseslərin idarə edilməsinə keçidi təmin edəcək və onun potensialını tam şəkildə reallaşdırmağa imkan verəcək".

    Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    Страны Среднего коридора создают единую платформу управления по модели Совета государств Балтийского моря
    Middle Corridor countries work on unified institutional platform
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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