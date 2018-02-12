Страны Европы готовятся к внедрению экологических пошлин

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Чиновники ЕС заявили, что союз не будет заключать торговые соглашения со странами, не ратифицировавшими Парижское соглашение (ПС).

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, в ВТО начались консультации по внедрению показателей улучшения окружающей среды в международную торговлю. Эксперты не исключают, что "зеленые" пошлины войдут в инструментарий торговой политики уже в ближайшие годы.

По их мнению, решение ЕС может оказаться сильнее любых санкций. В ВТО также намерены включать климатические факторы в регулирование международной торговли. В отношении товаров, производство и потребление которых сопряжено со значительными выбросами, рано или поздно будут применены ограничительные меры в торговле.

"До сих пор в ВТО относились к подобным инструментам негативно, но круг стран и компаний, заинтересованных в использовании экологических пошлин, растет. Все идет к тому, что такие пошлины войдут в арсенал торговой политики в течение ближайшего десятилетия", - отмечают эксперты.

Отметим, что объем глобальных выбросов после трехлетней паузы, по предварительной статистике, вновь начал расти. Несмотря на прогресс возобновляемой энергетики и сокращение планов строительства новых угольных ТЭЦ в Китае и Индии, потребление угля растет в Турции, Индонезии и Вьетнаме, сектор намерены развивать Египет и Пакистан, а многие зарубежные инвестиции в сектор являются как раз китайскими.