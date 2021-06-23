Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса

Транспортная отрасль еще не оправилась после блокировки в марте Суэцкого канала, а сейчас столкнулась с новой проблемой: Китай закрыл из-за вспышки COVID морской терминал Яньтянь.
Как передает Report со ссылкой на Prime, из-за этого цена отправки контейнера в Европу составила 11 тысяч долларов США. Это в 4,5 раза больше, чем в октябре 2020 года.
Отмечается, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по отношению к прошлому году.
Причин, как писала ранее Financial Times, несколько:
- пандемия,
- сбои в работе китайских портов
- другие факторы.
Издание, ссылаясь на данные онлайн-рынка грузоперевозок Freightos, поясняет, что отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в страны Северной Европы впервые стоит дороже 11 тысяч долларов США.
В середине мая это стоило 8,5 тысячи долларов США, в октябре прошлого года — 2 тысячи долларов США.
Причина: сбой в работе крупного порта Яньтянь (Южный Китай). В конце прошлого месяца власти региона почти на неделю закрыли терминал, когда в порту выла выявлена вспышка коронавируса у нескольких портовых работников.
Сейчас производительность терминала восстановилась только на 70%.