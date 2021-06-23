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Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса

Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса Отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в страны Северной Европы впервые стоит дороже 11 тысяч долларов США
Инфраструктура
23 июня 2021 г. 11:28
Стоимость морских перевозок выросла в разы из-за транспортного коллапса

Транспортная отрасль еще не оправилась после блокировки в марте Суэцкого канала, а сейчас столкнулась с новой проблемой: Китай закрыл из-за вспышки COVID морской терминал Яньтянь.

Как передает Report со ссылкой на Prime, из-за этого цена отправки контейнера в Европу составила 11 тысяч долларов США. Это в 4,5 раза больше, чем в октябре 2020 года.

Отмечается, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по отношению к прошлому году.

Причин, как писала ранее Financial Times, несколько:

  • пандемия,
  • сбои в работе китайских портов
  • другие факторы.

Издание, ссылаясь на данные онлайн-рынка грузоперевозок Freightos, поясняет, что отправка стандартного 40-футового контейнера из Азии в страны Северной Европы впервые стоит дороже 11 тысяч долларов США.

В середине мая это стоило 8,5 тысячи долларов США, в октябре прошлого года — 2 тысячи долларов США.

Причина: сбой в работе крупного порта Яньтянь (Южный Китай). В конце прошлого месяца власти региона почти на неделю закрыли терминал, когда в порту выла выявлена вспышка коронавируса у нескольких портовых работников.

Сейчас производительность терминала восстановилась только на 70%.

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Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat kollapsı səbəbindən dəniz daşımalarının qiyməti dəfələrlə artıb

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