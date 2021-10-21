Станция метро "Гянджлик" сегодня будет работать в усиленном режиме

В связи с сегодняшним матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова расположенная рядом с ареной станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

В связи с сегодняшним матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова расположенная рядом с ареной станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, в соответствии с оперативным планом, касающимся массовых культурных мероприятий, будут приняты соответствующие меры в переходах, вестибюлях и на платформе, чтобы обеспечить безопасную и удобную перевозку пассажиров до и после матча. Также предусмотрены запасные поезда, которые запустят на линию при необходимости. Кроме того, будут приняты меры для обслуживания пассажиров в нормальном режиме работы на станции метро "Нариман Нариманов".

Матч "Карабах" - "Кайрат" стартует сегодня в 20:45.