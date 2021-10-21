О нас
Report Georgia
Аудио новости

Станция метро "Гянджлик" сегодня будет работать в усиленном режиме

Станция метро "Гянджлик" сегодня будет работать в усиленном режиме В связи с сегодняшним матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова расположенная рядом с ареной станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
21 октября 2021 г. 16:25
Станция метро Гянджлик сегодня будет работать в усиленном режиме

В связи с сегодняшним матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова расположенная рядом с ареной станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, в соответствии с оперативным планом, касающимся массовых культурных мероприятий, будут приняты соответствующие меры в переходах, вестибюлях и на платформе, чтобы обеспечить безопасную и удобную перевозку пассажиров до и после матча. Также предусмотрены запасные поезда, которые запустят на линию при необходимости. Кроме того, будут приняты меры для обслуживания пассажиров в нормальном режиме работы на станции метро "Нариман Нариманов".

Матч "Карабах" - "Кайрат" стартует сегодня в 20:45.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Metronun "Gənclik" stansiyası bu gün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Самое важное

Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
21 октября 2021 г. 17:32
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
АКР и ПЕА проведут видеоконференцию в связи с первой годовщиной Победы в Карабахе
21 октября 2021 г. 12:40
Президент: Дан старт процессу привлечения к ответственности участвовавших в незаконной эксплуатации месторождения Вежнали
Президент: Дан старт процессу привлечения к ответственности участвовавших в незаконной эксплуатации месторождения Вежнали
20 октября 2021 г. 20:58
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
20 октября 2021 г. 20:36
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
20 октября 2021 г. 20:29
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
20 октября 2021 г. 20:22
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
20 октября 2021 г. 20:16
Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
ФотоКоличество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
20 октября 2021 г. 17:40
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi