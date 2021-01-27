Обнародована дата встречи вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

30 января в Москве состоится встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

30 января в Москве состоится встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

Стороны обсудят создание транспортного коридора на Южном Кавказе, в частности строительство железнодорожных линий, которые соединят Нахчыванскую Автономную Республику с основной территорией Азербайджана, а также Россию и Армению.