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    ​США и Азербайджан договорились о режиме "открытого неба" для своих авиаперевозчиков

    Соответствующее соглашение было подписано в апреле

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Вашингтон и Баку достигли договорились о режиме «открытого неба» для авиаперевозчиков двух стран.

    Как передает Report, об этом сообщили во вторник в Государственном департаменте США.

    Соглашение было подписано 6 апреля, однако США и Азербайджан совершили обмен дипломатическими нотами, необходимыми для вступления документа в силу, 14 июня. Соглашение подписали президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров и посол США в Азербайджане Роберт Секута.

    США и Азербайджан вели переговоры об «открытом небе» в течение более чем трех лет. Документ предусматривает устранение вмешательства государства в коммерческие решения авиакомпаний о маршрутах и ценообразовании.

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