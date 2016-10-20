Срок нахождения в России выполняющих международные перевозки азербайджанских водителей будет продлен

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Срок нахождения на территории России водителей, выполняющих международные перевозки из Азербайджана в эту страну, будет продлен. Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора международного сотрудничества и перевозок Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Гидаят Асланов.

"Согласно правилам, азербайджанские граждане, в том числе водители, выполняющие международные перевозки, могут находиться на территории Российской Федерации 90 дней. В отношении не соблюдающих эти правила применяются штрафные санкции и депортация сроком на 3 года.

В соответствии с поручением главы государства Ильхама Алиева, мы обратились к российской стороне с просьбой о продлении этого срока. Необходимо разрабатотать соответствующий механизм", - отметил Г.Асланов.

Отметим, что этот вопрос является основной темой обсуждения на проходящем в Баку заседании Азербайджано-российской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам. После достижения договоренности будет подписан соответствующий протокол, который представят правительствам обоих государств.